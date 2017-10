Dette tjente de lokale sportsprofilene

Nyheter

Det ligger mye idealisme bak innsatsen til noen av våre lokale idrettsutøvere. Skattelistene viser at flere har minimalt med inntekter fra sporten de bedriver.

På topp finner vi to trenere, Tore Aleksandersen fra Aukra (volleyball) og Arild Monsen fra Molde (langrenn).

Deretter ser vi at Ragnhild Mowinckel har gjort et lite byks i inntektene sammenlignet med foregående år. Da tjente hun kun 145.000 kroner – for 2016 står hun oppført med drøye halvmillionen.

Blant fotballspillerne som ikke lengre er en del av MFKs A-lagstropp i dag, finner vi Martin Linnes på topp med 6,7 millioner kroner i inntekt i fjor. Ørjan Håskjold Nyland står oppført med 6,6 millioner kroner i inntekt i fjor.

Agent Jim Solbakken står med ei inntekt på 3,6 millioner kroner.

Her er den lokale idrettslista for 2016: