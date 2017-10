Økte formuen sin med 100 millioner

Nyheter

Sigmund Finnøy topper inntektslista i Sandøy kommune for 2016. 76-åringen står oppført med 9,4 millioner kroner i inntekt og ei formue på åtte millioner. Sigmund Finnøy er daglig leder i Finnøy Fiskeriselskap, hvor han også er medeier.

Havet er også inntektsgrunnlaget for nummer to på lista: Odd Einar Sandøy, daglig leder i brønnbåtrederiet Rostein AS, står oppført med 4,6 millioner kroner i inntekt. Formuen hans har gjort et voldsomt byks fra tidligere år – han står nå oppført med 108,3 millioner kroner i formue. Dette er en økning på 99,2 millioner kroner fra året før.

Rostein-rederiet hadde et knallår i fjor, og leverte nylig et årsregnskap som viste 200 millioner i pluss på bunnlinja.

Reidar Sandøy i Resa Maskin har også forvaltet formuen sin greit det siste året – den er økt fra 58,2 til 60,9 millioner kroner.

Her er inntektslista for Sandøy kommune i 2016:

Navn Inntekt Formue Skatt Sigmund Finnøy 9 458 451 8 019 927 2 783 887 Odd Einar Sandøy 4 692 939 108 298 239 1 965 555 Per Rune Saure 2 476 852 2 548 466 320 336 Karl Otto Risbakk 2 204 814 7 460 829 1 035 322 Torbjørn Finnøy 1 913 548 3 177 097 856 409 Dag Narve Myklebust 1 864 987 3 404 727 854 650 Einar O Finnøy 1 855 567 3 055 989 848 103 Trond Ove Gangstad Finnøy 1 755 171 0 764 743 Daniel Olve Finnøy 1 652 008 4 087 624 751 289 Magnor Haugen 1 639 639 4 646 570 654 546 Morten Andreas Hopland 1 574 612 0 685 449 Lodve Morsund 1 473 679 0 654 679 Rune Per Vasstein 1 450 474 0 619 908 Bjørnar Finnøy 1 403 266 1 201 508 616 194 Per Helge Viken 1 395 298 0 586 830 Håkon Heieraas 1 355 806 0 566 866 Terje Eivindsen 1 353 585 3 314 416 551 442 Ole Mindor Myklebust 1 351 284 2 178 835 591 576 Størk Johannes Huse 1 335 303 502 372 497 288 Kjell Mindor Flatøy 1 319 874 2 754 253 408 540 Pål Norodd Huse 1 314 626 3 031 723 531 722 Joar Sandøy 1 264 616 0 558 562 Arnstein Lervik 1 264 287 411 189 528 487 Geir Arve Sandøy 1 250 268 0 564 363 Martin Gandrudbakken 1 210 855 0 509 257

