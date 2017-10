Økte formuen med 20 millioner kroner

Nyheter

Veterinærene Nils Arild og Lill Sæther topper inntektslistene for Gjemnes i 2016. Sammen driver de Åndal hest- og smådyrklinikk, i tillegg til et eiendomsselskap. Listene viser også at Nils Arild Sæthers formue har krympet fra 5,4 til 1,5 millioner kroner det siste året.

Gjemnes' mest formuende person, Marit Brubæk, har økt formuen fra 104 til 109 millioner kroner, mens Stig O. jacobsen har økt den fra 43,4 til 63,3 millioner kroner. Rolf Tage Jøen, eier og driver av Gjøco, økte formuen fra 49,7 til 63,1 millioner i samme periode.

Her er inntektstoppen for Gjemnes kommune i fjor:

Navn Inntekt Formue Skatt Nils Arild Sæther 2 459 749 1 546 634 1 151 528 Lill Sæther 2 455 338 1 970 506 1 151 159 Liv Irene Stavik Heggem 2 378 106 5 319 314 606 590 Leif Egil Syltesæter 2 304 112 16 618 190 1 173 416 Torvald Søllesvik 2 250 207 6 936 401 949 460 Ingar Arve Varvik 2 100 874 1 195 171 911 581 Svein Silseth 1 829 854 0 793 279 Steinar Haltvik 1 771 619 3 676 810 596 488 Karstein Yttervik 1 677 360 122 500 699 630 Helge Lange 1 619 650 2 074 410 523 481 Jan Egil Torvik 1 516 574 1 271 145 133 969 Jan Eirik Grønset 1 507 374 1 811 789 636 226 Ola Indergård Hoftun 1 498 756 7 195 659 566 675 Leif Peder Hegstad 1 472 044 838 865 600 155 Odd Birger Jensen 1 458 729 5 394 126 665 906 Tommy Dahle Fugelsnes 1 437 815 147 585 584 735 Richard Nerland Aarø 1 362 436 0 598 586 Rune Silseth 1 315 143 2 615 429 254 Terje Grønseth 1 288 657 630 019 542 110 Frode Åndal 1 232 300 3 197 672 377 099 Anders Magne Flemmen 1 224 537 0 504 858 Per Kåre Mekvik 1 214 363 15 197 061 516 291 Vidar Skjølsvik 1 205 163 3 158 179 496 012 Stig Olav Jacobsen 1 178 587 63 302 878 962 539 Gry Lund Harstad 1 174 772 0 478 038

