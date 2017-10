Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

Nyheter

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han viser til at hovedstyrets vurdering sist gang var at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å holde seg under 2,5 prosent de neste årene.

– Etter hovedstyrets vurdering har utviklingen så langt vært om lag i tråd med bildet som ble presentert sist. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre vurderingen av veksten i norsk økonomi. Bedringen i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, mens kronekursen er noe svakere enn lagt til grunn, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

– Kjedelig

Beslutningen var i tråd med analytikernes forventninger.

Analytikerne Erik Bruce i Nordea Markets og Kyrre Aamdal i DNB Markets uttalte til NTB i helgen at det ikke var noe som skulle tilsi en renteheving nå.

– Vi tror det kommende rentemøtet blir en ikke-begivenhet. Norges Bank har signalisert at styringsrenta vil være uendret i lang tid framover, og det har ikke skjedd noen begivenheter som tilsier at det endres, uttalte analytiker Kyrre Aamdal i DNB Markets til NTB i helgen.

– Mest sannsynlig blir dette et kjedelig rentemøte, uttalte Bruce.

På det siste rentemøtet i september antydet sentralbanksjef Øystein Olsen at den første renteøkningen først vil komme godt inn i 2019.

Kan komme tidligere

Sjeføkonom Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest tror imidlertid en økning kan komme før, og viser til den at Finansdepartementet er vesentlig mer optimistisk i sitt syn på norsk økonomi for neste år enn hva Norges Bank er.

Gudmundsson peker på i sitt siste nyhetsbrev fra banken at Finansdepartementet anslår en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent, mens Norges Bank forventer 2 prosent vekst.

– Skulle departementets anslag inntreffe, kan de være sikre på at renteoppgangen kommer i 2018 og ikke i 2019 som Norges Bank venter, skriver Gudmundsson.