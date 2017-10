- God vekst og effektiv drift

Nyheter

Odd Einar Folland, adm.dir. i SpareBank 1 Nordvest, er godt fornøyd med resultatet for årets 3. kvartal.

- SpareBank 1 Nordvest leverer et solid konsernresultat etter 3. kvartal på 148 millioner kroner før skatt. Bankens egenkapitalbevis ble tatt opp til notering på Oslo Børs den 2. oktober 2017, heter det i en pressemelding fra banken.

- Vi fortsetter den positive trenden med balansert vekst, kostnadseffektiv drift og god lønnsomhet, sier Odd Einar Folland, administrerende direktør i SpareBank 1 Nordvest.

SpareBank 1 Nordvest har et solid resultat hittil i 2017, der økte inntekter fra mange produkt- og tjenesteområder gir et godt utgangspunkt for videre fremgang i konsernets drift.

- Den vellykkede egenkapitalemisjonen i 3. kvartal har lagt et godt grunnlag for fortsatt vekst og utvikling, og en styrket markedsposisjon i regionen, sier Folland.

I tillegg til fortsatt god vekst forventer banken at implementering av ny teknologi og kompetanse, effektiv drift og god kostnadskontroll vil bidra til at banken når sine vedtatte mål for lønnsomhet. Bankens utlånsportefølje er godt diversifisert, både innen person- og bedriftsmarkedet. Tapene er lave og i tråd med forventningene basert i utviklingen i markedsområdet.

De økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal har i likhet med norsk økonomi generelt stabilisert seg ytterligere gjennom de siste månedene. Arbeidsledigheten i fylket er nå på landsgjennomsnittet, som er noe lavere enn på samme tid i 2016.

- Vi er tilfreds med konsernets utvikling pr 3. kvartal. Egenkapitalavkastningen på 9,3 % er tilfredsstillende, og det er god fremgang i samtlige av konsernets forretningsområder. Bankens omdømme styrkes kontinuerlig gjennom proaktivt markedsarbeid og sterkt og aktivt samfunnsansvar”, sier Folland i pressemeldingen.