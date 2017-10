Arbeidsledigheten ned til 4,1 prosent – Nav venter ytterligere nedgang

Nyheter

Det er tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at den sesongjusterte arbeidsledigheten i august var på 4,1 prosent. I juli var AKU-ledigheten på 4,2 prosent.

Fra mai (som er gjennomsnittet fra april til juni) til august (gjennomsnitt av juli til september) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 6.000 personer. Det er en nedgang som er innenfor feilmarginen, ifølge SSB.

AKU-ledigheten har dermed falt med 0,8 prosentpoeng på ett år. Det tilsvarer 23.000 færre ledige personer.

Flere ut av arbeidsstyrken

Det har imidlertid ikke ført til store endringer i antall sysselsatte ettersom nedgangen i arbeidsledigheten først og fremst kommer av at flere arbeidsløse har gått ut av arbeidsstyrken og ikke at flere har fått seg arbeid.

SSB definerer arbeidsstyrken som summen av dem som er i arbeid og de arbeidsledige, altså den yrkesaktive delen av befolkningen. Arbeidsledige som for eksempel har blitt uføre, begynt skolegang eller blitt pensjonister faller ut av arbeidsstyrken. 70,1 prosent av befolkningen regnes som en del av arbeidsstyrken.

Sysselsettingen falt nemlig med 1.000 personer fra juli til august, som er like mye fra forrige tremånedersperiode.

Samtidig som det har vært mindre endringer i antall sysselsatte har det vært en økning i befolkningen, noe som også er med på å senke prosentandelen av sysselsatte med 0,5 prosentpoeng i løpet av det siste året.

Det er særlig siden oljeprisfallet i 2014 at Norge har hatt en nedgang i prosentandelen av sysselsatte. Ifølge SSB er dette en utvikling som Norge stort sett har vært alene om i Nord-Europa de siste årene.

– Venter avtagende ledighet

– AKU har over tid vist et noe svakere arbeidsmarked enn den registrerte ledigheten og sysselsettingstallene fra nasjonalregnskapet. Både registrert ledighet og AKU gir imidlertid inntrykk av at ledigheten har passert toppen og at arbeidsmarkedet bedres gradvis, heter det i en kommentar fra seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Han mener at tallene ikke endrer Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som venter at ledigheten skal avta videre fremover.

Også Nav vurderer at ledigheten vil gå ned i årene framover. Hittil i år har antall arbeidsledige som har registrert seg hos Nav sunket, og etaten anslår at antall helt ledige i år gjennomsnittlig vil ligge på 75.000 personer.

I 2018 anslår Nav at tallet vil være 70.000 og i 2019 på 68.000. I fjor var gjennomsnittet på 83.000 personer. 75.000 ledige i år tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent, mens ledigheten i 2019 tilsvarer 2,4 prosent ifølge prognosen til Nav.

– Positive trekk

– Vi ser nå flere positive utviklingstrekk på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har falt så langt i år, og denne utviklingen har vi også sett blant fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Vi venter ytterligere nedgang i ledigheten og at den moderate oppgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette fram til 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I prognosen venter Nav at sysselsettingen i år vil ende opp med gjennomsnittlig 10.000 flere personer enn i fjor, og at en forventet ytterligere vekst i norsk økonomi framover vil gjøre at sysselsettingen vil vokse raskere både i 2018 og 2019, med et gjennomsnitt på 30.000 personer hvert år.