– Må bli tema rundt middagsbordet

Mellom 85 og 95 prosent av barn og unge har mulighet til å bruke tv, pc og nettbrett heime, viser Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse fra 2016. Kun tre prosent av bana har ikke tilgang til mobiltelefon. Snapchat, Instagram og Facebook er klart mest utbredt blant barn og unge. En av fem barn i alderen 13–16 år har opplevd å få uønska seksuelle kommentarer på nett. Jentene i større grad enn guttene.

Av jenter i 16-årsalderen har hele to av fem opplevd å få seksuelle kommentarer. De vanligste reaksjonene på slike uønska seksuelle kommentarer er at det ikke skjedde noe spesielt, at barna blokkerte personen som kom med kommentarene og at de synes det var ekkelt. Det er mindre vanlig å fortelle det til en venn eller søsken, eller rapportere personen.

– Si ifra!

I Molde jobber politiet mye med barn og unges bruk av sosiale medier.

På Molde politistasjon har politibetjentene Gro Larsen og Richard Merlid forebyggende ansvar når det gjelder ungdom og sosiale media. De tar blant annet opp konsekvensene ved å sende nakenbilder, og dele dem videre, at det å true noen på internett er straffbart, og snakker om nettmobbing og utestenging. Men Merlids viktigste budskap til ungdommen er: si ifra.

– Det er så viktig at de som har negative opplevelser på sosiale medier sier ifra. Enten det er til foreldre, lærer, helsesøster eller politi. Si ifra! sier han.

Han viser til tallene fra medietilsynets undersøkelse, og kaller tallene brutale.

– Tallene er fakta. Det som står der er sant. Dette er noe å slå i bordet med – slik er hverdagen til ungdom på nett! en av fem barn og unge opplever uønsket atferd på nett. Blant 16 år gamle jenter opplever 2 av 5 uønska seksuelle kommentarer. Hver fjerde jente blir presset til å sende nakenbilde av seg sjøl. Dette er hverdagen. Undersøkelsen er fra 2016, og tallene blir ikke bedre, sier Merlid.

Må bli et tema

Politibetjenten tror mange kan vegre seg for å kontakte politiet fordi de tror det blir «styr.»

– Ungdom virker å være opptatt av å ikke lage «styr.» Men politiet gjør ikke noe videre med saka, uten at du sjøl ønsker det. Så lenge det ikke gjelder fare for liv eller svært alvorlige tilfeller, sier han.

Merlid mener barn og unges hverdag på sosiale medier bør bli tema rundt middagsbordet.

– Vi er flinke til å spørre barna våre hvordan de har hatt det på skolen og på trening. Men hva med å spørre om hvordan dagen har vært på sosiale medier? Jeg tror ikke voksne får vite en promille av det som skjer på internett engang.

– Spør om profil to og tre

Foreldre må på banen. Vær bestemt, lag avtaler om å få sjekke barnas kontoer på sosiale medier. Å snakke om sosiale medier må inn som en del av familiens hverdag. Følg barna på Instagram. Men husk å spørre om profil to og tre også, sier han. Merlid forstår at det handler om å ha tillit til barna sine, men mener det er viktigere å finne ut hvordan barna har det på sosiale medier.

– Det har gått så langt. Tallene er så brutale og triste. Vi må legge balansegangen til side, og virkelig finne ut hva som skjer, sier han.

En ekstra belastning

Han og kollega Gro Larsen har besøkt mange klasser på videregående skoler i løpet av de siste åra. De har fått høre mange triste historier, noe som underbygges både av barn og unge-undersøkelsen og ung data-undersøkelsen fra 2015.

– Mange har utfordringer knyttet til psykisk helse. Flere forteller om nakenbilder som har blitt spredd, og om hets og drapstrusler på nett. Det er trist å høre. Resultat fra ung data-undersøkelsen viser at hver fjerde ungdom føler seg ensom, og at 15 prosent av ungdommene sliter med depresjon. Trykket man opplever fra sosiale medier kan oppleves som en ytterligere belastning, sier han.

– Finner ut hvem du er

Merlid forteller at man på ingen måte må tro man kommenterer anonymt på apper som Sarahah og Jodel.

– Vi finner ut hvem du er. Det er straffbart å komme med drapstrusler og grov hets på internett. Man kan få store bøter, det kan bli straffesak og man kan ende opp i strafferegisteret, sier han.

Merlid forteller om en trend blant ungdommer på en skole.

– Det finnes en kultur i enkelte miljø hvor de sender nakenbilder til hverandre, og synes det er greit. Rundt 40 elever ved en skole sender nakenbilder til hverandre, og når vi kommer dit for å fortelle om konsekvensene og farene ved det, reagerer de med at de synes det er dumt at vi oppdaget det. Da prøver vi å fortelle hvilke konsekvenser det kan få for dem seinere i livet. Ingenting forsvinner fra internett. Det kan få konsekvenser for seinere skolegang og arbeid, sier han.

– Følg med

Merlid forteller at det er få straffesaker knyttet til sosiale medier, men det er veldig mange henvendelser. Han mener det er mye som kan gjøres for å få bukt med den negative utviklingen knyttet til sosiale media.

– Det er viktig å starte tidlig med å informere om bruken av det. Respekter aldersgrensene, og se til nettsider som ungdata.no for gode oppskrifter. Lag ulike case for barnet eller ungdommen. Fortell om konsekvenser. Følg med! Vi ser ofte i straffesaker at foreldre ikke har vært klar over hva barna gikk igjennom. Det har vært veldig vondt å se reaksjonene. Derfor er det så viktig at noen får vite om det. Det er ikke å tyste eller sladre, sier han.

Livslang krenkelse

Merlid tror mange ikke er klar over hva som faktisk er lov når det gjelder bildedeling.

– Tar du bilde av 17. mai-toget eller publikum på Aker Stadion, er det tillatt å legge det ut i sosiale medier uten å spørre. Det er på offentlig sted. Men det er ikke lov å legge ut bilder av enkeltpersoner uten å spørre om lov først. Det er straffbart, sier han.

Merlid beskriver at det å få lagt ut nakenbilder og seksuelle bilder av seg på sosiale medier er en livslang krenkelse, og gjentar det viktigste budskapet av alle – si ifra.