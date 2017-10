Platekontrakt for Revolt V

Nyheter

Onsdag ettermiddag signerte unggutta i Revolt V kontrakt med plateselskapet Gygre på Scandic Seilet.

– Viktig, kjempeartig og dritkult for oss! sier Ulrik Bolsønes Svendsen i Revolt V på vegne av de unge musikerne. Han forteller at det hele startet da de vant Musikkprisen, og en representant fra plateselskapet tok kontakt.

- Heilt sjukt!! Revolt V er bandet som planla å spille på gata Moldejazz. Fredag åpnet de Jugendfest.

– Fantastisk å bli lagt merke til og satsa på. Vi gleder oss storlig til å gå i studio på Giske, der vi også var og gjorde deler av innspillingen til EP vi har gitt ut, sier Bolsønes Svendsen.

– Har dere materialet klart?

– Ikke alt er klart ennå, men vi er på god veg. Vi er inne i en veldig kreativ fase, og har masse nytt på gang, lover han.

Etter planen blir det plateslipp våren 2018, etter innspilling hos Ocean Sound Recording på Giske.

- Vil glede mange

– Vi er veldig stolte og ydmyke over at vi i dag kan signere kontrakt med Revolt V, sier Siw Almaas, eier av og daglig leder for plateselskapet Gygre.

Gygre er et nyopprettet plateselskap med base i Ålesund, med Møre og Romsdal som satsingsområde.

Almaas er klar på hva plateselskapet så i Revolt V:

– Energi med genuin deltakelse på scena! Det er ikke tvil om at Revolt V er et liveband som vil glede mange rundt om i Norges land, sier Almaas.

Hun karakteriserer det som et privilegium å få jobbe med bandet.

– En fin gjeng, de setter seg alltid nye mål og har klare planer for vegen videre. Med en slik holdning vet jeg at de vil lykkes i dagens bransje som er steintøff, sier Almaas.

Glemmer ikke skolen

Hun ser for seg at selskapet skal fylle kalenderen med festivaljobber for bandet, men poengterer også at det ikke skal glemmes at gutta går på skole og må gjøre seg ferdig med skolegangen.

Akkurat det passer Revolt V- musikerne bra.

– Vi har fått en veldig god avtale, der skole står sentralt. Så dette skal nok gå bra, sier Bolsønes Svendsen.

Gutta tenker å feire signeringen med å øve – og kanskje også unne seg en pizza.