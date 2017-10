Spesialenheten gransker Ålesund-politiet

Nyheter

– Vi har satt i gang undersøkelser på eget initiativ. Vi har hatt samtaler med politidistriktet og vil starte en såkalt undersøkelsessak. Det betyr at vi vil innhente relevant informasjon, herunder lydlogg fra samtalen ved operasjonssentralen, sier leder Ellen Mjøs i Spesialenheten for politisaker avdeling Vest til Sunnmørsposten.

I nødmeldingen som ble ringt inn en snau halvtime etter midnatt natt til søndag, ble det meldt om en mulig båtulykke, men politiet valgte å ikke aksjonere. Søndag morgen ble to menn reddet fra Tyskholmen, og en mann funnet død i sjøen.

Redningsaksjonen ble først satt i gang etter at politiet fikk melding om en båt som gikk i ring i Hessafjorden klokken 8.36 søndag morgen. Like etter fikk politiet melding om to personer som ropte om hjelp fra Tyskholmen.

De to overlevende, to menn i 40-åra, skal ha kjørt på en holme og blitt kastet over bord natt til søndag. Senere ble 47 år gamle Ronny Røbekk funnet død i sjøen

I ettertid har politiet innrømmet at de burde ha aksjonert, men politimester Ingar Bøen ville ikke rapportere saken inn for Spesialenheten på egen hånd.

Politimesteren sier han konstaterer at Spesialenheten vil undersøke saken på eget initiativ.

– Ut over det har jeg ingen kommentar, sier han.