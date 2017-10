Mørebenken vil møte næringslivet fast

Nyheter

Det er næringslivsorganisasjoner i fylket som har tatt initiativet til en slik møteplass. Nå åpner stortingspolitikerne på Mørebenken for at de vil møte næringslivet hver første torsdag i måneden. Det første møtet blir 9. november. Tanken er at næringslivsaktører som ønsker å ta opp noe med stortingsrepresentantene kan møte der.

Leder av Mørebenken, Helge Orten, håper dette kan bli en god møtearena mellom næringsliv, organisasjoner og Mørebenken. I tillegg til denne møteplassen vil Mørebenken også vil ha egne besøksdager i fylket, heter det i en pressemelding fra Stortinget.