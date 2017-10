Botten vil ha klart føde-svar fra Høie

Nyheter

I sitt spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie som Botten sendte tirsdag sier hun dette:

– Helseforetaket i Møre og Romsdal ved Espen Remme sender nå ut på høring å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde fra 2019. Dette er rot til å skape nye konflikter mellom de to sykehusmiljøene og befolkningen i disse to områdene. Kan statsråden tydeliggjøre sine forventninger overfor direktøren knyttet til å skape ro i prosessene og bidra til at denne høringen stoppes?

– Skaper ny uro

I Bottens begrunnelse for spørsmålet sier hun videre:

– I 2018 er det byggestart for Sykehus Nordmøre og Romsdal. Argumentet for ett felles sykehus er å bevare de samme tjenestene tilsammen, bedre rekruttering og kostnadsbesparende. Espen Remme har ikke fulgt opp stortingets krav om stedlig ledelse i Helse Møre og Romsdal og i vår valgte han å nedsette et ekspertutvalg for å vurdere om det var nødvendig med fortsatt barneavdeling nord for Romsdalsfjorden. Nå setter han i gang nye krevende prosesser som skaper uro både blant ansatte og pasienter. Det er nå behov for ro og bygge samarbeidsklima fram mot sykehuset blir bygd, ikke mer uro, men det ser ikke ut så ledelsen evner å gå den veien, skriver Botten.

