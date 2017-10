Anbefaler folk å ta influensavaksine

Nyheter

MOLDE: Influensavaksinene blir nå fordelt til fastlegekontorene (og omsorgssentrene) i kommunen, opplyser kommunelege i Molde, Cato Innerdal.

Vaksine beskytter mot flere ulike typer influensavirus. Den gir ikke beskyttelse mot andre typer virus eller bakterier som også kan gi influensaliknende symptomer, ifølge Innerdal.

– Det er særlig viktig at de som er i gruppene som anbefales vaksine, får tatt den, sier han.

Mange grupper

Gruppene der influensavaksine er spesielt anbefalt gjelder blant annet gravide, beboere i omsorgsboliger og sjukeheim, alle over 65 år, barn og voksne med diabetes type 1 og 2, kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme, og andre med alvorlig og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales det at også at blant andre helsepersonell som har pasientkontakt, og svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser, vaksiner seg.

– Mange dør

Innerdal poengterer at en bør man vaksinere seg fordi svært mange har økt risiko for komplikasjoner av influensa.

– Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sjukdommen. Forrige vinter hadde vi flere dødsfall som følge av influensarelaterte komplikasjoner her i Molde, sier Innerdal.

De vanligste komplikasjonene er lungebetennelse og forverring av kroniske sjukdommer, for noen også varig svekket helsetilstand.

– Personer med hjerte-/kar-lidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død, sier han.

For gravide

Innerdal poengterer at gravide er mer utsatt for potensielt alvorlige konsekvenser enn «ikke-gravide», som lungebetennelse. Influensa i svangerskapet kan gi økt risiko for dødfødsel – vaksine til gravide gir barnet beskyttelse den første tida etter fødselen.

– Dette er viktig siden influensa hos spedbarn kan være alvorlig, sier Innerdal.

Hvert år

Vaksinen må tas hvert år fordi influensavirusene endrer seg.

– Personer i risikogruppene bør derfor ta vaksine hvert år. Uansett vil effekten av vaksinen avtar over tid, sier Innerdal.