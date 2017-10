– Tror på positiv prisutvikling

Nyheter

Sammen med forbundets direktør Carl O. Geving deltok han nylig i feiringa av 25-årsjubileet til Møre og Romsdal Eiendomsmeglerforening i Molde.

– Mange steder er det et veldig godt tilbud av boliger akkurat nå. Det er fornuftige priser, basert på den krisen vi har vært gjennom i store deler av landet, sier Kurt Buck.

– Jeg er optimist i forhold til en positiv prisutvikling i Bolig-Norge, sier han.

Robust og stabilt marked

Han framholder at Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker et mest mulig robust og stabilt boligmarked.

– Vi er opptatt av at vi ikke skal ha for brå oppganger eller for brå nedganger. At vi fikk innført utlånsforskriften vi gjorde, mener vi var et nødvendig grep. Så må en se ting over litt lengre tid. Det månedsfokuset som er på boligpriser og omsetningstall, mener vi blir for kortsiktig. En må ha et litt lengre perspektiv, sier Buck.