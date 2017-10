Svindlet Nav for 161.000 kroner

Nyheter

Det var i en periode på et drøyt år, fram til høsten 2015, at han sendte inn meldekort til Nav uten å opplyse at han oppholdt seg utenlands i store deler av perioden.

På den måten fikk han urettmessige utbetalinger. Da saka mot ham nylig var oppe i Romsdal tingrett, la han alle kortene på bordet, og sa at han gjorde dette bevisst fordi han trengte pengene.

Han har nå tilbakebetalt rundt 100.000 kroner.

Ut fra beløpet han svindlet til seg, skulle straffen vært fengsel i rundt 45 dager, heter det fra Romsdal tingrett. Men fordi han tilsto, og på den måten forenklet rettergangen, fikk han en rabatt. Mannen må etter dette sone 36 dager.