Molde-mann tiltalt for uaktsomt drap

Nyheter

Det var i mai 2015 at den fatale trafikkulykka skjedde. En personbil og en motorsykkel ble truffet av hengeren på et møtende vogntog på E136 mellom Trollveggen og Horgheim.

Føreren av personbilen kom fra det uten skade, mens MC-føreren, en mann i slutten av 40-åra fra Elnesvågen, omkom.

– Lastebilen kom fra Åndalsnes og kjørte mot Dombås. En personbil og en motorsykkel kom motsatt veg og krasjet inn i hengeren på lastebilen, fortalte politiets operasjonsleder Frode Gjøsund til Romsdals Budstikke rett etter ulykka.

Nå har statsadvokaten tiltalt lastebilsjåføren for uaktsomt drap. Mannen er i slutten av 20-åra.

Ifølge tiltalen holdt han for høy hastighet da han kom inn i den slake svingen, noe som førte til at hengeren kom over i motgående kjørefelt.

Saka skal behandles i Romsdal tingrett i starten av januar.