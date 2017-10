Møre og Romsdal på landstoppen

Nyheter

For første gong er Møre og Romsdal på innsamlingstoppen i TV-aksjonen. Med eit resultat på kr. 52.05 per innbyggjar har vi slått resten av landet og har også eit solid forsprang til Sogn og Fjordane på andre plass, opplyser fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde i fylkesaksjonskomiteen i Møre og Romsdal i ei pressemeling.

Viktigast er at vi får vere med å legge til rette for mykje skulegang for born i land med krig og konfliktar for desse pengane, men det er også veldig kjekt å markere fylket vårt på denne positive måten.

Det har vore gjort ein formidabel innsats i alle ledd for å få til dette resultatet. Medlemene i fylkesaksjonsnemnda har brukt godt kontaktene sine, og kommunane har vore oppfinnsame og gjort ein kjempeinnsats med sine aksjonsleiarar i spissen. Ikkje minst har skulane med alle elevane som har sprunge for å samle inn pengar til born som ikkje får å på skule , vore heilt avgjerande for resultatet. Ordførarane har også tatt innsamlingsaksjonen på alvor.

Fylkesnemnda sender ei stor takk til fylkesaskjonsleiar Marius Hammer som har stått på seint og tidleg for å engasjere folk. Då han starta som aksjonsleiar var Møre og Romsdal på 13. plass, i fjor var fylket på 4. plass og i år kan han altså feire ein 1.plass!. Ikkje minst har harn satsa i si eiga kommune, Sula, som kan notere topplassering i fylket. Det har vore ei fantastisk reise fylkesnemnda har fått gjort ilag med Marius Hammer, heiter det i pressemelidnga.