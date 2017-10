I kveld samler 170 bøssebærere inn penger til barn i krigsherja land

Nyheter

Søndag ettermiddag gikk 170 bøssebærere ut i Molde for å samle inn penger til årets TV-aksjon, pengene går til UNICEFs arbeid for barn i krigsherja land.

Vi møtte noen av bøssebærerne på Kviltorp skole, der rodeleder Marit Viken og aksjonskomitéleder Sidsel Rykhus delte ut bøsser og informasjon om rutene folk skulle gå.

På veg inn møter vi Arnt Inge Torheim, som var førstemann ut. Han ville gjøre unna runden slik at han rakk kampen på Aker Stadion klokka 18.

De som allerede hadde gått til stadion da bøssebærerne kom, kunne putte penger i bøssene der.

Barn hjelper barn

Både voksne og barn stilte opp og gikk sammen. Yngste deltaker vi møtte var fire år gamle Tuva Husby Fuglseth, som gikk sammen med besteforeldrene Liv og Steinar Husby. Og lille Tuva var et eneste smil da hun la ut på turen i det fine høstværet.

Sidsel Rykhus sier hun gjerne skulle hatt flere bøssebærere, men legger til at det meste av kommunen er bra dekt.

– Målet var 270, dit kom vi ikke. Det er litt tynt med bøssebærere på Skåla, Nesjestranda og Bolsøya, men alle får anledning å gi, sier Sidsel Rykhus.

Målet er ambisiøst

– Fram til klokka 16 søndag ledet Molde av byene i fylket vårt med 13,84 per innbygger. Når alt er ferdig, er målet 1,7 millioner kroner fra Molde, mot 1,55 millioner i fjor, sier Sidsel Rykhus til Romsdals Budstikke.

Da vi snakket med henne ute på innsamlingsrunden like før klokka 18, fortalte hun at det var mange som ikke var heime, og at det var vanskelig å nå over alt på grunn av knapphet på bøssebærere.

– Det er mange vi ikke har nådd. Det er lagt igjen melding hos alle som ikke var heime. Folk kan betale via sms, vipps eller i bank. Jeg håper mange benytter seg av dette, sier Sidsel Rykhus.