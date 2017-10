Slo til vakt på konsert i Fræna

Nyheter

Fredag kveld sto Lothepus på scena på Il Chef i Elnesvågen, og mange hadde tatt turen for å oppleve kjendisen fra Fjorden Cowboys og Farmen. Men arrangementet gikk ikke knirkefritt for seg. Under konserten begynte tre personer å knuffe på hverandre, og endte til slutt opp på gulvet. Da en vakt forsøkte å bryte opp slåsskampen, ble han slått til av en av de involverte. Mannen i 20 åra blir anmeldt for vold og ordensforstyrrelse.

Senere på fredagskvelden var det også ei trafikkulykke i Elnesvågen sentrum. En mann i 20-åra kjørte over en midtrabatt og bilen ble stående fast. Mannen løp fra stedet, men politiet fant han. Mannen mistenkes for promillekjøring, og ble framstilt for blodprøve. Han erkjente at det var han som kjørte bilen.