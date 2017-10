Klatrere utløste leiteaksjon

Nyheter

Et Sea King-helikopter gjorde søk i fjellet Stemshesten etter det som kan ha vært en person som var i nød på fjellet. Litt før klokka 21.30 ble søket avsluttet uten funn av personer i fjellet.

Klokka 23.16 meldte politiet at personer som har klatret i området har meldt seg. De har fortalt politiet at de brukte lys under klatringen.

– Vi hadde en observasjon av blinkende lys og en person som veivet hektisk med armene oppe på Stemshesten, sa operasjonsleder John Bratland til Rbnett litt før klokka 20.30 lørdag kveld.

Politiet visste at en person hadde kommet ned fra fjellet litt før klokka 19, men visste ikke om dette var den som sendte lyssignal. De hadde ikke klart å komme i kontakt med vedkommende, og derfor ble det hentet inn helikopter i søket.

Politiet hadde kontakt med kjentfolk i området. Signalene skal ha kommet fra området Storglenna på Stemshesten.

De som observerte lysene, prøvde å ta seg opp til det bratte området der blinkingen kom fra, men de måtte gi opp i det vanskelige terrenget. De fikk heller ikke svar da de ropte opp i området.

Sea King-helikopteret hadde med seg varmesøkende utstyr som kan lokalisere eventuelle skadde folk i fjellet. De fant imidlertid ingen personer og returnerte etter en snau time i fjellområdet.