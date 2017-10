Feiret berømt 150-åring på Ona

Nyheter

På fredag var det feststemning på Ona. Da var det akkurat 150 år siden lykta, i det etterhvert så berømte fyret, ble tent for første gang.

Fyret ble bygd i 1867, og er i støpejern. Bifyret ble bygd i 1954, og begge dele er freda. Fyret er fullt tilgjengelig for publikum, og er eid av kystverket. Fyrmesterboligen og naustet er i privat eie, og eieren har et eget fyrmuseum. Det var der arrangementet pågikk fredag, med ordfører, besøkende og museum- og kystverksfolk.

Linseapparatet på Ona er helt spesielt, og var på utstilling i Paris før det kom til Ona. Orginallinsa fungerer fremdeles.

I ei pressemelding fra kystverket fortelles det om fyrmesterekteparet Slettevaag. Da fyret fylte 90 i 1957, fikk paret besøk av Norsk fyrtidene. De hadde da vært på Ona i 25 år. Edvard Slettevaag hadde vært på Hestskjæret fyr før han kom til Ona, og hadde til sammen 38 år i fyrvesenet. Mens kona Sigrid kom til Hestskjæret med sin far allerede som 12-åring. Ekteparet Slettevaag var begge aktive i arbeidet med å gjøre fyrfolk sine kår bedre. Han som formann i fyrfolka sin organisasjon, og hun som grunnlegger for fyrkvinneforbundet. Ekteparet var ivrige forkjempere for at fyrkvinnene skulle få betalt for arbeidet sitt.

Under krigen holdt tyske soldater vakt rundt husa på Ona, samtidig hadde ekteparet englandsfarere i skjul i leiligheta si.