Tre kvinner på topp i regjeringen

Nyheter

Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland ble første norske kvinnelige statsminister i 1981. SVs Kristin Halvorsen ble første kvinnelige finansminister i 2005. Fredag var turen kom til den tredje av de mest framskutte ministerpostene i det norske politiske systemet: Utenriksministeren.

Til posten har statsminister Erna Solberg (H) valgt en politiker som hun også tidligere har vist den aller største tillit: 41 år gamle Ine Eriksen Søreide, som overlater Forsvarsdepartementet til 52 år gamle Frank Bakke-Jensen (H) fra Båtsfjord i Finnmark.

Hans jobb som europaminister, overtas i sin tur av Marit Berger Røsland (41) som kommer fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet. Alle tre ble som tradisjonen tilsier presentert for offentligheten på Slottsplassen etter statsråd hos kongen.

Lang erfaring

Byttene utløses av at Børge Brende har fått jobb som president i Verdens økonomiske forum (WEF) og går av som utenriksminister.

Jobben går altså til Ine Eriksen Søreide, som er født i Lørenskog i Akershus, oppvokst på Strømmen og Tromsø og innvalgt på Stortinget fra Oslo. Sin unge alder til tross har Søreide bøttevis med erfaring. Allerede i 1997 var hun vararepresentant på Stortinget. Fast møtende ble hun i 2001. Hun har vært nestleder i Unge Høyre, er utdannet jurist og har ledet både utdanningskomiteen og utenrikskomiteen.

Siden regjeringsskiftet i 2013 har hun vært forsvarsminister, absolutt ingen enkel politisk post. I fjor la hun fram en ny langtidsplan for Forsvaret som kun ved hjelp av Aps stemmer fikk flertall, og sist uke presenterte hun en ny plan for Hæren og Heimevernet som det slett ikke er sikkert at Stortinget blir med på.

Ny forsvarsminister

Som ny forsvarsminister blir det Frank Bakke-Jensens jobb å bistå regjeringens stortingsgrupper i å sikre flertall for landmakt-planen. Hans bakgrunn som finnmarking blir i likhet med lang og bred politisk erfaring trukket fram som en klar fordel for ham. Det hjelper sikkert også at han er kjent for sitt gode humør.

Da han ble utnevnt til ny europaminister i fjor, svarte han følgende da TV 2 ba ham beskrive seg selv under nøkkeloverrekkelsen:

– 51 år gammel, naturlig pen, glad gutt. Fra Båtsfjord, finnmarking, født ved russergrensa, sønn av en fisker.

Beholder europaminister

NRK meldte tidligere denne uka at statsminister Erna Solberg (H) ville la posten som europaminister stå tom, slik flere av opposisjonspartiene har bedt om. Senest torsdag var samarbeidspartiene Venstre og KrF ute og ba statsministeren om å gjeninnføre en egen bistands- og utviklingsminister i stedet.

Slik ble det ikke. Med Marit Berger Røsland (41) i posten blir begge statsrådene i Utenriksdepartementet kvinner. Hun har flere perioder bak seg i Oslo bystyre og er gift med tidligere byrådsleder Stian Berger Røsland. Paret har to barn.

I regjeringsapparatet trådte hun inn i 2014 som statssekretær ved Statsministerens kontor. Året etter ble hun statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), før hun i fjor flyttet til Utenriksdepartementet.

Fakta om Ine Eriksen Søreide

Norsk politiker (Høyre). Født 2. mai 1976 i Lørenskog

Forsvarsminister siden 2013

Oppvokst på Strømmen i Akershus og i Tromsø. Bor i Oslo

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø 2007. Informasjonskurs fra Forsvarets høgskole 2010.

Første nestleder i Troms Unge Høyre 1995-1996, medlem av Unge Høyres sentralstyre fra 1996. Leder for Unge Høyre 2000–2004.

Vararepresentant på Stortinget fra 1997, fast møtende fra 2001. Innvalgt som fast representant fra 2005. Leder for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 2001–2009 og for Den utvidede utenriks- og forsvarskomité 2009–2013.

Gift med Øystein Eriksen Søreide, tidligere sosialbyråd i Oslo kommune.

Fakta om Frank Bakke-Jensen

Norsk politiker (Høyre). Født 8. mars 1965 i Båtsfjord i Finnmark

Minister for samordning av EØS-saker og forholdet til EU siden 2016.

Utdannet skipselektriker ved Breivika videregående skole i Tromsø 1982–1984. Har har også studert kristendom og dessuten prosjektledelse og markedsføring for reiselivet ved Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø.

Tjenestegjorde i UNIFIL 1990–1991. Tilbake i Norge var han lærer ved Båtsfjord skole 1991–1995. I 1995 begynte han som ekspeditør i Båtsfjord Reiseservice AS ved Båtsfjord lufthavn, der han ble eier og daglig leder i 1999.

Ordfører i Båtsfjord fra 2007 til 2009

2. nestleder Finnmark Høyre 2008–2009. Medlem Finnmark fylkesting 2007–2009.

Innvalgt på Stortinget fra Finnmark siden 2009. Medlem av næringskomiteen og varamedlem av Valgkomiteen 2009–2013.

Frank Bakke-Jensen er gift og har to voksne barn.

(Kilder: Stortinget.no og Wikipedia)

Fakta om Marit Berger Røsland

Norsk politiker (Høyre). Født 21. september 1978 på Lillestrøm

Statssekretær i Utenriksdepartementet siden 2016.

Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo 2006

Medlem av Akershus fylkesting 1997 – 2000, leder i Akershus Unge Høyre 1998–2000, politisk sekretær for Oslos ordfører Per Ditlev-Simonsen 2000 – 2001, medlem av Oslo bystyre 2003 – 2007, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet 2003–2005.

Advokat i advokatfirmaet Wiersholm 2006–2014, dommerfullmektig i Oslo tingrett 2010.

Statssekretær ved Statsministerens kontor 2014–2015, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet 2015–2016

Gift med tidligere byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland. Paret har to barn.

(Kilde: Utenriksdepartementet, Wikipedia)