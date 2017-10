Nytt innlandssykehus ved Mjøsbrua

Nyheter

Det nye sykehuset får navnet Mjøssykehuset, ifølge vedtaket, som avisa Gudbrandsdølen Dagningen omtaler fredag.

Ifølge vedtaket skal døgnaktiviteten ved sykehusene i Gjøvik og Hamar samles i det nye sykehuset, mens Hamar og Gjøvik beholder polikliniske tjenester og dagbehandling. Det får også sykehusene i Elverum og Lillehammer.

For de to sistnevnte skal det imidlertid utredes om begge, eller ett av sykehusene, fortsatt skal ha akuttfunksjoner innenfor indremedisin og planlagte tilbud innenfor kirurgi i tillegg.

Styrevedtaket var enstemmig og i tråd med forslaget til administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard.

Overfor GD omtaler hun vedtaket som «en milepæl».

Et sykehus ved Mjøsbrua har vært omstridt. Blant annet har ordførerne i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer påpekt et nytt sykehus må ligge i en by og ikke i et tynt befolket område ved Mjøsbrua.

Sykehusplasseringen berører nær 10.000 ansatte og en befolkning på mer enn 350.000 mennesker

Det nye sykehuset kan tidligst stå ferdig i 2026.