Måtte møte i retten etter å ha sagt «jævla drittunge» til en kontrollør fra Vegvesenet

En lastebilsjåfør fra Romsdal måtte i forrige uke møte i Nordmøre tingrett tiltalt for utilbørlig atferd.

Det var under en kontroll på Bergsøya i Gjemnes at mannen, som er i slutten av 50-åra, kom i diskusjon med en kontrollør fra Statens vegvesen.

To vitner var kalt inn til hovedforhandlingene, og tingretten mener det er bevist at lastebilsjåføren brukte uttrykket «jævla drittunge» overfor kontrolløren.

Mannen ble likevel ikke dømt for utilbørlig atferd. Nordmøre tingrett skriver i dommen at det er uklart «hvorvidt uttrykket ble fremført som et skjellsord eller som ledd i en argumentasjonsrekke».

Fordi det var tvil om «hvorvidt uttrykket ble brukt på en slik måte som omfattes av straffeloven» ble mannen frifunnet.