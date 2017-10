Dagligvarekjede kutter godteriprisen med 80 prosent

Nyheter

Dagligvarekjeden har ikke hatt så lave godteripriser siden den store priskrigen påsken 2016, melder Nettavisen. Prisen kuttes fra 149 kroner kiloen.

Priskuttet skjer i sammenheng med at Mega denne uken feirer 30 år som kjede. Coop Megas kjededirektør Daniel Kyrre Pedersen sier at de likevel ikke vil starte en ny priskrig. Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, sier at de ikke har noen planer om å følge Mega i denne omgang.

I fjor påske startet Rema 1000 en priskrig på godteri, og både Kiwi, Coop Mega og Coop Extra kastet seg på.