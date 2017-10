Nyheter

I en trafikkontroll på fylkesveg 64 ved Bolsøybrua torsdag ble det utskrevet 10 forenkla forelegg. Høyeste hastighet i 80-sona ble målt til 99 km/t, melder politiet på Twitter.

Samme dag ble det holdt kontroll i Røvika. Her ble resultatet 12 forenkla forelegg for fart, en anmeldelse for å ha kjørt i 92 km/t i 60-sone, samt ett forenkla forelegg for håndholdt mobiltelefon.