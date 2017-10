Remme sier ja til barneavdeling i nytt sjukehus

Nyheter

I sin innstilling til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 25. oktober, innstiller adm dir Espen Remme på barneavdeling ved det nye sjukehuset på Hjelset. Han støtter seg til innstillingen en prosjektgruppe kom med tidligere i år.

- Helse Møre og Romsdal har fått et godt faglig grunnlag og et tydelig faglig råd for utvikling og avgjørelser knyttet til det barnemedisinske tilbudet i SNR og i HMR. Vi vil rette en stor takk til pediatrigruppa, ROS-gruppa og alle andre som har bidratt i dette grundige arbeidet, skriver Remme i sin innstilling.

Han foreslår at HMR slutter seg til hovedanbefalingen og legger til grunn at det skal vere et tilbud med døgnsenger for barn og barnelege i døgnvakt i SNR, samt videreføring av dagens pediatritilbud ved Ålesund sjukehus.

Dette skriver direktøren i sin innstilling til styret:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek rapporten frå pediatrigruppa «Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal» til orientering.

2. Styret vil slutte seg til hovudtilrådinga frå pediatrigruppa i forhold til det pediatriske tilbodet til barn og unge i SNR og HMR, og legg til grunn at det skal vere eit tilbod med døgnsenger for barn og barnelege i døgnvakt i SNR, samt vidareføring av dagens pediatritilbod ved Ålesund sjukehus.

3. Styret tek til vitande den gjennomførte risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) gjennomført av PricewaterhouseCoopers (PwC), og registrerer at det er modell A som blir vurdert til å gi minst risiko.

4. Styret ber om at pediatrirapporten og ROS-analysen inngår i høyringa til utviklingsplanen for HMR og at følgjande blir teke med inn i endeleg Utviklingsplan som skal leggast fram for styret i februar 2017:

a) Samanheng mellom pediatritilbodet og andre medisinske spesialitetar og funksjonar.

b) Meir nøyaktig dimensjonering av sengetal og areal til dagbehandling og poliklinikk.

c) Korleis barnelege i døgnvakt i SNR skal organiserast (kvilande/aktiv) i tråd med samla OU-prosess for SNR.

d) Driftsøkonomi.

Styret i Helse Møre og Romsdal behandler saka på sitt møte 25. oktober. Det finner sted i styrerommet i administrasjonsbygget ved Åse sjukehus.