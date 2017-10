– Beste kvartal hittil i år

Nyheter

Resultat etter skatt endte på 139 millioner kroner i 3. kvartal, mot 146 millioner i samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 10,5 prosent, og konsernet har nå en forvaltningskapital på 66,2 milliarder kroner.

– Resultatutviklingen er positiv, og vi ser god effekt av de grepene vi gjennomfører. For å være solid må vi drive både lønnsomt og effektivt, og resultatmessig er dette det beste kvartalet vårt i 2017, sier administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal, i en pressemelding.

Ved utgangen av 3. kvartal 2017 utgjorde utlån til kunder 56,5 milliarder kroner. Konsernet har økt utlånene med 9,1 prosent de siste 12 månedene, men som forventet har veksten vært gradvis avtakende i kvartalet. I 3. kvartal 2017 ble utlån til næringslivskunder redusert med 1,6 prosent, mens utlån til personkunder økte med 1,6 prosent. Innskudd fra kunder har økt med 2,3 prosent de siste 12 månedene.

Nydal venter at utlånsveksten vil avta videre gjennom resten av året.

Han understreker at vedvarende lave renter, sterk konkurranse om bankkundene og endret kundeadferd stiller strenge krav til effektiv og god bankdrift.

Rentenetto i 3. kvartal endte på 281 millioner kroner, noe som er en økning på 10 millioner fra tilsvarende kvartal i fjor. Andre driftsinntekter ble redusert med 19 millioner kroner, blant annet som følge av verdiendring på obligasjonsporteføljen.

Driftskostnadene ble 3 millioner kroner lavere enn i samme kvartal i fjor, til tross for innføring av finansskatt med virkning fra januar i år. Denne utgjorde ca. 3 millioner kroner i kvartalet.

Sparebanken Møre har fra 1. oktober gjennomført en organisasjonsendring for å legge til rette for at banken skal kunne både møte og dra nytte av det digitale skiftet på en god måte.