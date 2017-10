Tente på sitt eget hotell - dømt til fem og et halvt års fengsel

Nyheter

Kjøkkensjefen er frifunnet, mens styrelederen ble dømt til ett års fengsel. Aktor ba om seks og seks og et halvt års fengsel for alle tre.

Sogn og Fjordane tingrett mener ifølge NRK at hotelldirektøren handlet alene da han startet brannen, men at han samarbeidet med den tidligere styrelederen om økonomisk utroskap.

De tiltalte i saken, tre svensk-tyrkiske brødre, var i tiltalt for grovt skadeverk, forsøk på forsikringssvindel og grov økonomisk utroskap, eller medvirkning til dette.

Brødrene drev og eide Selje hotell fra 1. januar 2014 til bygningene ble totalskadd i brann 25. november 2016.

Hotelldirektøren erkjente straffskyld på fem av seks tiltalepunkter. Brødrene hans nektet begge straffskyld.

De tre brødrene overtok aksjene i Selje hotell AS for 4 millioner kroner i 2014. Med på kjøpet fikk de en gjeld på rundt 15 millioner kroner. Under rettssakem kom det fram at hotellet var forsikret for 71 millioner kroner.

– Det er utvilsomt at fortjenesten hadde vært god om dette hadde gått gjennom og eierne hadde fått erstatning fullt ut, sa politiadvokat Magnus Engh Juel i Vest politidistrikt til Bergens Tidende i sommer.

Samtlige tiltalte har sittet i varetektsfengsel siden de ble pågrepet kort tid etter brannen i november i fjor.