Raumabanen kan gjenoppta trafikken

Nyheter

Etter at farenivået for Veslemannen er redusert fra rødt til gult. opphever nå politimesteren ferdsels- og oppholdsforbudet under fjellet Mannen i Romsdalen.

Politiet opphevet sperringene onsdag 18. oktober klokken 09.00, opplyser politiet i en pressemelding.

Kulda stopper Veslemannen NVE har besluttet å sette ned farenivået til gult for Veslemannen.

- Beboere på gårdsbrukene som ble evakuert fra området kan flytte tilbake og fritidsboliger i området under fjellpartiet kan tas i bruk igjen.

Forbudet som gjaldt togtrafikk oppheves også slik at Rauma-banen kan gjenoppta normal trafikk.

Evakueringen ble iverksatt lørdag 14. oktober 2017 etter hjemmel i Politiloven § 27. Onsdag 18. oktober 2017 besluttet NVE å sette ned farenivået til gult farenivå