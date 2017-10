PostNord Åndalsnes får Næringsprisen

Nyheter

Styret for Rauma kommunale Kraftfond tildeler årets næringspris til PostNord Åndalsnes.

Styret har lagt til grunn at PostNord sin lokasjon på Åndalsnes har et sterkt fagmiljø innen sine avdelinger og har også bekreftet sin sterke posisjon i konsernet gjennom de siste årene.

– IT-avdelingen står i en særstilling med sitt innovative utviklingsarbeid til stor nytte for hele konsernet. Fagområdet IT ledes av Dag Unhjem som fremheves som en viktig leder for at avdelingen har sin sterke posisjon også i konsernledelsen. Sammen med sine ansatte har PostNord Åndalsnes den nødvendige utviklingskompetansen i konsernet. Økonomi- og trafikkavdelingen er lokalt viktige funksjoner som giør lokasjonen på Åndalsnes til en stor og sentral arbeidsplass også i Rauma, skriver styret om prisvinneren.

PostNord Åndalsnes har i siste tre årene økt bemanningen med 20 kompetansearbeidsplasser.

– Bedriften er svært sterkt forankret i Rauma og er ofte synlige i samfunnet, blant annet stiller de gjerne opp med bedriftslag på ulike arrangement. Bedriften legger vekt på god trivsel i arbeidshverdagene og bygging av samhørighet. PostNord Åndalsnes har lokale ringvirkninger for øvrig næringsliv. Selskapet er en storbruker av gods på tog og benytter ellers i stor grad lokale transportører til transport på vei i regionen.