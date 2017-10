Opprettholder rødt farenivå

Nyheter

På grunn av reduserte bevegelser avsluttet NVE vanntilførselen til Veslemannen tirsdag. Rødt farenivå opprettholdes.

– Informasjon om dette blir gitt i rapport og pressebrifing klokken 9 onsdag 18. oktober, opplyste NVE klokken 22.36.

Veslemannen har beveget seg mer den siste uken enn i hele 2016. Tirsdag avtok hastigheten, og NVEs vanntilførsel gjorde ikke annet enn å opprettholde den.

Det ustabile fjellpartiet har i det siste hatt hastigheter oppe i nærmere 35 centimeter i døgnet i øvre del og 2 centimeter i døgnet i nedre deler, men hastigheten har avtatt som følge av kaldere vær.

I en rapport fra NVE tirsdag kveld opplyste de at selv om det har vært minusgrader oppe på Mannen, og snøvær som gjør at det ikke kommer naturlig vanntilførsel ned i fjellet, har imidlertid bevegelsene holdt seg på 15 centimeter.

Også i den nedre delen, som er nøkkelen for å holde fjellet på plass, er det bevegelse på drøyt en centimeter.

Begynner å tvile

Siden 2.30 natt til tirsdag har NVE kunstig tilført vann i ned i sprekksystemet i fjellet, og sjefgeolog Lars Harald Blikra opplyste på en pressekonferanse tirsdag kveld at dette er årsaken til at hastighetene ikke har gått ned ytterligere.

– Vanntilførselen har nok klart å bremse reduksjonen i bevegelsene, men vi klarer ikke øke. Nå tilfører vi jevnt med vann, så får vi se, sa Blikra på pressekonferansen.

Farenivået for Veslemannen ble hevet til rødt søndag 15. oktober, og NVE opprettholder det farenivået.

På spørsmål om han tror NVE klarer få ned fjellpartiet Veslemannen i år, svarte imidlertid Blikra at han frykter å måtte gi tapt for det ustabile fjellet nok en gang.

– Vi begynner vel å tvile litt siden det er kaldt og ingen naturlig tilgang på vann der oppe, sa han.

Angrer ikke på vanningen

Han angrer ikke på tiltaket med å tilføre vann, men sa han helst skulle sett at NVE kunne startet tidligere.

–Helst skulle vi tilført vann når det var størst bevegelse, men dessverre var værforholdene sånn at vi ikke fikk det til. Vi har gjort det vi kunne, sa Blikra.

Dersom det skulle vise seg at NVE ikke greier å utløse skred i år, betyr det imidlertid ikke at alt har vært forgjeves.

Geologene har fått prøvd flere metoder for å se hva som gjør at de klarer å få fart på bevegelsene igjen. Blant annet har de spart opp vann i tankene for å pøse på mye på en gang, og prøvd med en lavere men jevn vanntilførsel slik de har gjort siden natt til tirsdag.

–Vi har også fått ny kunnskap om fjellet. Nedre del av Veslemannen er veldig sterk, og ut ifra det vi har sett i år er vi ikke veldig redde for bevegelser i øvre del, sa Blikra.

Slitsomt for de evakuerte

Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad (H), ønsket en snarlig avklaring på om vanntilførselsforsøket ville hjelpe. De elleve som til vanlig bor under Mannen er nå evakuert for femte gang.

– Det er slitsomt, så vi håper det skal løse seg. Alle kan tenke seg at det vil være godt å få komme seg hjem. En dag til eller to går bra, men ikke så mye lenger, sa Hustad.