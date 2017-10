Næringslivet i Gjemnes krever lavere eiendomsskatt

Nyheter

Gjemnes Næringsforum kommer i en uttale til Gjemnes kommunestyre med krav om at eiendomsskatten for næringslivet i Gjemnes må endres.

Gjemnes kommune har i dag eiendomsskatt for næringslivet på 7 promille, som er høyeste mulig sats.

«Vi har og et inntrykk av at takstgrunnlaget er høyt. Nye Molde kommune legger opp til eiendomsskatt for næringslivet på 3,59 promille», heter det i uttalen som er underskrevet av styreleder Ketil Sorthe i Gjemnes Næringsforum og Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum.

«Vi ser at eiendomsskatten trengs for å kunne gi et tilstrekkelig kommunalt tjenestetilbud, men vi synes det er urimelig at næringslivet i Gjemnes skal beskattes på høyest tillatte nivå, og dermed ha høyere sats enn det hoveddelen av næringslivet i området har», heter det videre.

De viser til at kommunen trenger arbeidsplasser og nyetableringer.

«En må derfor tilpasse lokale rammevilkår slik at skattebelastningen ikke blir en konkurransevridende faktor», skriver Gjemnes Næringsforum og ber Gjemnes kommune justere ned satsen for eiendomsskatt for næringslivet.