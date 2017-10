Mangler 200 bøssebærere

Nyheter

Søndag 22. oktober arrangeres TV-aksjonen 2017. Årets innsamling går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Det er NRK som arrangerer aksjonen, som mobiliserer rundt 100.000 bøssebærere nasjonalt.

Mangler 200

Nå jobber Aksjonskomiteen i Molde hardt for å få folk til å melde seg som frivillige.

- Etter en intens kampanje på Messenger tirsdag, mangler vi fortsatt 200 bøssebærere. Vi trenger 300 totalt i kommunen. Jeg blir litt stresset, selv om jeg vet at det pleier å ordne seg til slutt, sier Rykhus.

- Hva blir konsekvensen av for få bøssebærere?

- At noen ikke får besøk. Og at enkelte må ta på seg flere ruter. Vi ønsker i utgangspunktet ikke det, for det er ikke meningen at innsatsen skal ta så lang tid, sier Rykhus.

- Hva betyr bøssebærerne for aksjonen?

- De er veldig viktige. Jeg tror folk forventer besøk, og mange står klare med penger. Selv om vi har Vipps som alternativ, tror jeg det er viktig med det fysiske besøket, sier Rykhus.

Hun tror ikke det står på viljen til å bidra.

- Men det er mye som skjer i helga. Det er håndballturnering og hjemmekamp på Aker stadion. Mange jobber som frivillige der også. Men du rekker fint kampen om du går med bøsse søndag. Aksjonen går mellom kl. 16 og 18, sier Rykhus.

Bøsser hentes på skolene i byen

Folk som ønsker å melde seg gjør det på nettsiden blimed.no. Man må være 18 år for å gå med bøsse. Disse kan hentes på Frivilligsentralen, Skjevika skole, Kvam skole, Vågsetra skole, Nordbyen skole, Sekken oppvekstsenter, Kviltorp skole eller Kleivehallen.

Oppfordringen fra Rykhus er klar:

- Meld deg som bøssebærer nå, og bidra til at alle får besøk! Dette er årets fineste og viktigste søndagstur.

Onsdag 18. oktober er det ringeaksjon, der bedrifter i Molde kommune blir oppringt med oppfordring om å bidra mellom klokka 12 og 14, opplyser Sidsel Rykhus.