Topper til Kristiansund

Nyheter

KRISTIANSUND: Desemberkonferansen i Kristiansund, som i år går av stabelen 7. desember, er en av Norges mest sentrale møteplasser for olje- og gassnæringa. Der møtes beslutningstakere fra operatørselskaper, leverandør- og serviceindustri, politikk og myndigheter.

– Fullspekket

– Vi er stolt over nok en gang å kunne presentere et konferanseprogram fullspekket av tidsaktuelle tema. Her står høydepunktene i kø. Desemberkonferansen skal gi innsikt i viktige føringer og utviklingstrekk, nye forretningsmuligheter og dialog om hva som skjer i bransjen, sier prosjektleder Christina Hovde i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN), som arrangerer Desemberkonferansen for 35. gang.

– Full av muligheter

En sokkel full av muligheter – også i Norskehavet – er tema for innledninga til olje- og energiminister Terje Søviknes, som det knytter eg stor interesse til. For olje- og gasskonferanser er statsråden den som står øverst på ønskelista når programmet legges.

Carl Bildt

Tidligere statsminister Carl Bildt, en av Sveriges mest innflytelsesrike politikere gjennom tidene, er et av de andre toppnavnene på Desemberkonferansen.

Den internasjonale toppolitikeren kommer for å snakke om den norske energileveransen i et globalt perspektiv.

Norsk industris framtid

Framtida for norsk industri»er tema for LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Blant de andre toppnavnene som innleder er Kai Eide, diplomat, forfatter og tidligere politiker, Ulf Sverdrup, direktør i NUPI, Arne Sigve Nylund, konserndirektør Utvikling og Produksjon Norge i Statoil, Kristin Færøvik i Lundin Norway, Bente Nyland i Oljedirektoratet, Rikke Tittel, i Wintershall Norge, Ronny Hanssen i Dvalin–DEA Norge, Atle Sonesen i VNG Norge, Alexandra Bech Gjørv\i SINTEF, Anne-Kari Bratten i Spekter og Nils Arne Eggen med sin forhistorie i RBK.