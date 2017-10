Måleinstrumenter på Mannen ute av drift

Nyheter

Det opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat til TV 2 fredag formiddag. Det er de tre «strekkstagene», som på fagspråket kalles ekstensometer, som har røket.

Store bevegelser

Måleinstrumentene har vært montert på tre punkter, med den ene enden skrudd fast i stabilt fjell, og den andre enden festet i de løse massene.

– Jeg kan bekrefte at alle tre ekstensometerene er ute av drift. De har ramlet ut på grunn av store bevegelser. Vi har nå satt opp en radar til for å kunne ha større sikkerhet rundt målingene, sier geolog Brigt Samdal til kanalen.

Han påpeker at NVE nå har valgt ut nye punkter for radarmålinger og utplassert den ekstra radaren for å forsterke systemet.

Har ikke mistet oversikten

– Vi har fortsatt gode instrumenter for måling. Vi har to radarer som følger med på Veslemannen og en som følger resten av Mannen. At strekkstagene ryker, er som ventet når bevegelsene er så store som nå, sier kommunikasjonsrådgiver Erik Due i NVE, til Romsdals Budstikke.