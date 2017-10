Kveldsrapport fra NVE: Fortsetter vanntilførsel utover kvelden

Nyheter

I sin kveldsrapport for det rasutsatte fjellpartiet Veslemannen, skriver NVE at de opprettholder rødt farenivå. Hastighetene i fjellpartiet har vært store, og har hatt hastigheter som tilsvarer 25 til 35 centimeter i døgnet i den mest aktive øvre delen, og to centimeter døgnet i den nedre. Men de kraftige bevegelsene avtok igjen som følge av kaldere vær.

De store bevegelsene de siste dagene har vært avgrenset til Veslemannen, og har ikke påvirket stabiliteten i resten av Mannen-området.

I natt startet NVE nytt forsøk med vanntilførsel til Veslemannen, og har fortsatt med det hele dagen. Det har vært minusgrader og snøvær, noe som har hindret naturlig vanntilførsel. NVEs vanntilførsel har ført til at bevegelsene har blitt opprettholdt på samme nivå.

Bevegelsene i øvre del har nå en hastighet som tilsvarer litt i underkant av 15 centimeter i døgnet, mens i det nedre partiet beveger det seg i overkant av en centimeter i døgnet.

NVE skriver at de vil fortsette vanntilførselen utover kvelden, og vil ta en vurdering om tiltaket skal fortsette. Rødr farenivå opprettholdes.

Neste rapport kommer onsdag morgen klokken 09.00.