Hærsjefen: For trange rammer for landmakten

– Det lave antallet personell i daglig tjeneste, ytterligere utsettelse av oppgraderingen av våre viktigste våpensystemer og mangelen på integrert vertikal evne, gjør oss svakere og mer sårbare enn nødvendig, sier hærsjefen, generalmajor Odin Johannessen.

Han deltok tirsdag på et seminar sammen med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) hvor regjeringens ferske plan for Hæren og Heimevernet ble tema. Landmaktsproposisjonen, som ble lagt fram sist fredag, kompletterer langtidsplanen for hvilket forsvar Norge skal ha i fremtiden.

Johannessen sammenlignet Søreides plan med en tiger og skisserte hva som trengs for å sørge for at den ikke blir en papirtiger, men et rovdyr som er klart til å kjempe i kveld.

– Det ville vært en tjenesteforsømmelse fra min side om jeg ikke klargjorde hva denne tigeren er på papiret sammenlignet med i levende live, sa generalmajoren.

Han understreket at «de økonomiske rammene Stortinget har gitt, ikke er tilstrekkelige for å gi dette sikkerhetsverktøyet den nødvendige styrken».

– Hvis vår jobb er å være klare til å kjempe i kveld, må vi få modernisert våre viktigste våpensystemer jo før jo heller, fremholdt Johannessen.