Nyheter

Mandag ettermiddag meldte politiet om ei mulig promillekjøring i Eidsvåg. En mann i 20-åra skal ha kjørt inn i et autovern, for så å stikke fra stedet. Bilen var uregistrert. Mannen framstilles for blodprøve, etter mistanke om å ha kjørt bil i beruset tilstand.