Fortsatt fart og rødt farenivå

Nyheter

Det er vedvarende bevegelse og stor ustabilitet i fjellpartiet Veslemannen i Møre og Romsdal, ifølge sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE.

Etter en urolig natt til mandag med rundt elleve steinsprang fra Veslemannen var det stor aktivitet også utover dagen, opplyste Blikra på en pressekonferanse mandag ettermiddag. -Det har også vært to-tre steinsprang i dag.

– Det har vært stor ustabilitet og vedvarende bevegelse i hele dag, sier han.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevet søndag nok en gang farenivået til rødt etter at bevegelsene i Veslemannen økte til den største hastigheten som er målt, med bevegelser som tilsvarer 36 centimeter per døgn i den mest aktive delen av fjellpartiet.

– Fjellet er urolig

Hastighetene økte utover søndagen og vedvarte hele natt til mandag. Bevegelsene i øvre deler varierer mye, men ligger på en hastighet som tilsvarer 25 til 35 cm i døgnet.

Natt til mandag gikk det om lag elleve steinsprang fra fjellpartiet.

– Vi har kontroll over situasjonen, så det er ikke dramatisk. Men fjellet er urolig, sier Blikra.

Vurderer

Regionsjef i NVE, Brigt Samdal, opplyser til Rbnett at det mandag ettermiddag er gjennomført en testflyging med helikopter, for å sjekke om det er mulig å få opp folk og utstyr for å få i gang igjen vanntilførselen.

- Det er en frostskadd slange der oppe, som må erstattes før vi eventuelt kan komme i gang med å pumpe vann fra toppen av fjellet. Det er en større teknologisk operasjon, og når det nå går mot ettermiddag og kveld, det er vel usikkert om vi får kommet i gang med dette i dag, sier Samdal.

Ny fase

Mandag snødde det i området, med temperatur så vidt på minussiden. Framover er det meldt plussgrader og regn.

Samdal poengterer at det fra tirsdag er meldt plussgrader, og at mer nedbør i tillegg til snøsmelting vil gi en ny fase.

- Vi har håp om at det kan gi resultat, eventuelt altså også med påfyll av vann, sier Samdal.

Vil ha hele fjellet ned

Først senere mandag blir det klart om det vil være nødvendig med ytterligere vanntilførsel.

– Målet vårt er å få hele Veslemannen ned, sier Blikra. Det vil i tilfelle bety at mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein skal rase nedover fjellsiden.

Samdal sier til Rbnett at NVE følger situasjonen svært tett, og har håp om at fjellet snart raser ut.

- Vi tror at når det er så store bevegelser, så er det på rett veg og at deler av fjellet kommer ned, sier Samdal.

5. oktober ble farenivået på Mannen hevet til rødt, og beboere i fire husstander ble evakuert. NVE forsøkte da å fremprovosere et ras ved å pumpe vann ned i fjellsprekken, uten å lykkes. Beboerne fikk returnere 8. oktober.

Søndag måtte beboerne nok en gang evakuere, for femte gang på to år. Ordfører i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, sier de evakuerte beboerne etter forholdene har det bra.