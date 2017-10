Hever igjen til rødt farenivå for Veslemannen - evakuering i gang nå

Nyheter

Søndag morgen varsler NVE at de igjen hever farenivået til rødt for Veslemannen i Romsdalen, en uke etter at fjellpartiet sist ble nedgradert fra rødt. Dette skyldes økende bevegelser i fjellet, og varsel om regn og mildvær i området.

Det ble målt 36 cm snø på Mannen søndag morgen.

Evakuering i gang

Kl. 10.21 opplyser ordfører Lars Olav Hustad til Rbnett at beboerne under fjellet er i ferd med å bli evakuert nå.

Evakueringen gjelder bare folka på stedet, sier Hustad. Husdyra har blitt værende der de ble flyttet ved forrige oppgradering til rødt fareniva.

Til VG sier han dette: – Det er selvsagt svært beklagelig, men vi kan ikke ta noen sjanser med beboernes sikkerhet. Jeg vil få skryte litt av menneskene som bor under Mannen. Dette er en stor belastning for dem både psykisk og fysisk, men de har utvist en stor forståelse for situasjonen.

Ingen vanningstiltak nå

Det blir ikke satt i gang vanningstiltak for å framskynde et ras denne gangen. Det skyldes at helikopter med nødvendig mannskap hindres av for sterk vind.

Raset som NVE og Rauma kommune håper skal komme, anslås å tilsvare rundt 15.000 lastebillass med stein og grus.

Her er varselet fra NVE:

«Seksjon for fjellskred, NVE, hever farenivået på Veslemannen til rødt, på bakgrunn av økte bevegelser i fjellpartiet. Det vil ikke bli satt i gang vanntiltak i fjellet siden sterk vind gjør det umulig med helikopterflyving.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Mens de årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, har den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg over én meter det siste året. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 kubikkmeter, som er rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Mer bevegelse - mer regn

Torsdag 12.10 ble meldt oransje farenivå for Veslemannen basert på værvarsel om regn og mildvær. Bevegelsene i øvre del av fjellpartiet økte fra fredag ettermiddag og har økt ytterligere natt til i dag (søndag, red.anm.).

Siste døgnet er bevegelsene i nedre del av fjellpartiet også økt. Økning i hastigheten skyldes både snøsmelting og regn. Det er varslet mildt og regn i dag, men med usikre nedbørsmengder. På bakgrunn av bevegelsene i fjellet og varsel om regn og mildvær hever NVE nå farenivået til rødt.

Det vil ikke bli satt i gang tiltak med kunstig tilførsel av vann til fjellpartiet i dag. Årsaken er at vind gjør det umulig å få mannskap inn til fjellet med helikopter, og det må gjøres noe tiltak på installasjonene etter frosten tidligere i uken.

NVE følger situasjonen og bevegelsene på fjellet tett videre.»

NTB opplyser at fylkesmannen har kalt inn til en telefonkonferanse klokka 12 søndag. Der skal NVE, politiet, Bane Nor, kommunen og Vegvesenet delta.

Vi kommer tilbake med mer.