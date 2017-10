Full storm på Ona natt til mandag – kan komme kraftige vindkast rundt 35 m/s

Nyheter

Akkurat nå meldes det om frisk bris og regn på Ona, men utover kvelden skal vinden øke kraftig, melder Yr.no. Fra klokka 21 skal vinden øke, og den avtar ikke før klokka 07.00 mandag morgen, skriver Yr.

Seint søndag kveld øker vinden til sørvest full storm. I løpet av natta ventes kraftig vind fra sørvest, og det kan komme vindkast opp mot 30-35 meter i sekundet innover land. Yr skriver at det kan være farlig å være utendørs på grunn av løse gjenstander som kan tas av vinden. De mener beboerne bør vurdere behov for forebyggende tiltak, og skriver at beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behovet for beredskap.

Politiet i Møre og Romsdal melder også om sterk vind og full storm ellers i fylket, og oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander.