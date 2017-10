Blikra: Det har gått flere steinsprang, som tyder på at skred kan være på gang

Nyheter

Rbnett snakket med sjefgeolog Lars Harald Blikra og ordfører Lars Olav Hustad under pressebriefen i Grand hotell, kulturhuset søndag. Kommunen og NVE har etablert «beredskapskontor» der, som sist helg, for å ha best mulig kommunikasjon.

Geolog Blikra syns det er vanskelig å si om sannsynligheten for ras øker for hver ny runde med rødt farenivå:

– Men det er naturlig å tenke at fjellet blir svakere for hver gang, og også jo lenger det lir utpå høsten. Men dette avhenger av smelting og regn. Det er vanskelig å varsle nedbøren fordi den kommer som byger og vi ikke vet om disse treffer Mannen eller ikke.

– Hva må til for at dere skal begynne å vanne igjen?

– De siste tre dagene har det vært umulig å komme opp med helikopter på grunn av urolig og dels veldig sterk vind. Og vi må ha helikopter for å få på plas en tung slange. Den skal erstatte en som vi fikk problem med sist uke på grunn av frosten.

– Sjøl om dere er nødt til å gjøre det - oppleves det vanskelig å heve farenivået til rødt igjen, med følgene det får for evakuering og alt annet?

– Vi forholder oss til bare til det faglige, til bevegelsene i fjellet. Men vi er klar over at situasjonen er en stor belastning for folk. Vi prøver å informere beboerne så godt vi kan, i samarbeid med kommunen. Vi har snakket med dem 3-4 ganger sist uke. Dette er kommunens ansvar, men vi bidrar gjerne hvis det er til hjelp.

– Hvordan er tempoet på bevegelsene i fjellet nå i forhold til tidligere?

– Akkurat nå er bevegelsene store, men jevne. Hastigheten er 15 cm i døgnet i et mindre parti i øvre del, og ca 7 mm i nedre del. Der gikk det et stort steinsprang sist uke.

– Hva skjer hvis raset kommer? Hvordan vil fjellet gi signal i forkant?

– Vi vil få en stor akselerasjon i forkant - bevegelsene vil øke og øke. I tillegg vil det gå flere steinsprang. Det er det normale. Steinsprang er et forsvarsel. Det har gått flere i det siste, noe som også tyder på at et skred er på gang.

– Kunnskapen dere har i dag, tilsier ekstrem rasfare ut fra målingene. Men kan det være at fjellet har holdt på slik det gjør nå i hundrevis av år – og at det kan gjøre det i hundre år til?

– Ja, tidsaspektet er vanskelig. Hele dette fjellområdet er aktivt, og det er vanskelig å vite om det blir et ras, og hvor stort det blir.

– Er det sannsynlig at det vil rase i løpet av høsten?

– Det vet vi ikke.

– Vegen blir ikke stengt

Ordfører Lars Olav Hustad er også på post igjen, som alltid når farenivået heves til rødt. Han kommer nettopp fra det store telefonmøtet med alle aktører som er del av beredskapen.

Beredskapsmøte om Veslemannen kl 12 Fylkesmannen har kalt inn alle berørte aktører til telefonmøte om Veslemannen søndag formiddag.

– Hva ble dere enige om på møtet?

– Det var et standard beredskapsmøte som holdes hver gang faregraden heves til rødt - en telefonkonferanse mellom fylkesmannen og mange involverte aktører. Der informerer partene om hva hver av dem gjør. Det er verken krisemøte eller akuttmøte, men planlegges ved rødt farenivå. Avhengig av situasjonen, kan det bli nytt telefonmøte.

– Flere lurer på om bilvegen forbi rasstedet kan bli stengt?

– Det blir den uansett ikke. Det er kun ved et eventuelt skred at vegen vil være stengt en kort periode. Romsdalen er åpen for biltrafikk uansett.

Seks ble evakuert

– Noen av beboerne under fjellet var bortreist, så hvor mange ble evakuert denne gangen?

– To husstander med fem er bortreist i helga, så seks personer i to husstander ble evakuert.

– Hvordan har de det – og hva sier de?

– Vi har hatt en god dialog hele uka, så dette var ingen stor overraskelse for dem. Det er klart det er slitsomt, men de krummer nakken og går på igjen.

– Hvordan er det for de involverte i kommunen å gå på stadig nye runder med dette?

– Det er jobben vår å ta vare på dem dette angår, og gjøre alt det andre som hører med.

– Hva skjer nå?

– Nå skal vi ha et kjapt møte i kommuneledelsen, gå gjennom pressebriefen og legge slagplan for resten av dagen. Det er mest venting, siden situasjonen nå er under kontroll. Vi har for det meste telefonberedskap.