Beredskapsmøte om Veslemannen kl 12

- I forbindelse med at NVE har hevet faregraden for Veslemannen til rødt har vi kalt inn til møte i fylkesberedskapsrådet for utvalgte aktører, sier seniorrådgiver Renate Frøyen ved beredskapsavdelingen hos fylkesmannen.

De som er invitert til å delta i møtet, er NVE, Rauma kommune, politiet og sivilforsvaret i Møre og Romsdal, Statens vegvesen, Bane Nor, Mattilsynet, Telenor, Helseforetaket i Møre og Romsdal, 110-sentralen og Møre og Fjordane heimevernsdistrikt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er invitert til å delta som observatør.

Telefonmøte starter rundt klokka 12 søndag.

- Det er viktig at alle aktører som har en rolle i beredskapshåndtering får et felles bilde av situasjonen. Møtet fungerer som en felles orientering der man også kan ta opp spørsmål som kan besvares i fellesskap, sier Frøyen. Og:

– I en situasjon som dette er det veldig viktig å være samordna. Og når det skjer endringer i farenivået på Veslemannen, spesielt når det går til rødt, er det naturlig at vi har et møte.

Frøyen understreker at de følger situasjonen nøye hos fylkesmannen, og at de fortløpende holder kontakten med de involverte aktørene.