Tok viktige skritt mot slaveri

Ikke desto mindre kan en kanskje omskrive ordene til den berømte månelander Neil Armstrong; små skritt for få mennesker i Molde, men et store skritt for menneskeheten?

Vi spør Elin Kanestrøm, ansvarlig for arrangementet i Molde.

– Javisst, slaveri er faktisk et stort globalt problem, og det berører nok mange flere enn folk tror i Norge. For det er ikke uvanlig at vi ser leverandører av byggetjenester benytte seg av utenlandske underleverandører, sier Kanestrøm og ber nordmenn åpne øynene både her til lands og i enda større grad i andre og «billige» land.

– Problemet er mye større der det ikke er noen som sier noe mot det.

Tigging problem

Tiggere er de synligste eksponenter for slaveri i Norge, mener Elin Kanestrøm.

– Jeg var i Romania som nødhjelpsarbeider for noen år siden, og det jeg fikk vite da var: ikke gi penger til tiggere i Norge, for de gir dem videre til bakmenn, og tiggerne får ingen ting tilbake sjøl.

Hun vil likevel ikke være helt kategorisk.

– De tiggerne vi har hatt her i Molde for en stund tilbake, de var jo faktisk hederlige, de var tiggere «på rett», og de hadde sin familie som de sendte penger til hjemme.

Sexslaver

Elin Kanestrøm forteller at det er mange som hvert år blir reddet ut av reellt slaveri, blant annet gjennom den organisasjonen hun står for, og som arrangerer marsjen både i Molde og 17 andre plasser i Norge.

Elin kan fortelle om en kar som faktisk var ute i litt tvilsomt ærend i en by i Norge, men som kom på andre tanker da han fikk den egentlige historien til den prostituerte.

– Han tok henne med til politiet, og det var jo litt med fare for sitt eget gode navn og rykte, men dette ble faktisk en sak med svært god utgang. Jenta ble fri. Og selv om det i slike tilfeller ofte er trusler inne i bildet om represalier for familiene til ofrene for «trafficking» så må dette settes lys på.

Ut av mørke, åpne øynene

Etter at «toget» på vel 30 personer hadde gått fra Aker stadion via fortauet gjennom Molde fram til rådhusplassen, der Elin Kanestrøm holdt en appell og en orientering om bakgrunnen for arbeidet til A21. Som i de siste årene hadde bidratt til frigjøring av 756 slaver, i følge egne tall.

– Det er svært viktig at folk over alt blir bevisstgjort, for ellers vil slaveriet bare pågå, mente Kanestrøm i regnværet som likevel ikke skremte folk fra å lytte til en av «verdensstemmene» denne lørdagen. Moldensere og nordmenn var nemlig ikke de eneste som markerte denne dagen.

– Jeg har fulgt med i media i dag, og denne aksjonen som begynte for noen år siden i Grekenland Christine Cane har nå spredd seg til omtrent alle land i verden. Malaysia var de første som satte i gang i dag, og jeg er glad noen stilte opp også i Molde.

Kanestrøm minte folk på å være oppmerksom på «tilbud» innen oppussing, reinhold og underholdning, for der kan det lett ligge slaveri i bunnen.

En av de frivillige tilstede, Erlend Indergård fra Frei, innrømmet også at han hadde vært i den tro at slaveri var noe som opphørte på 1800-tallet, men han ville oppfordre folk til å gjøre verdivalg.

– Vi har jo nettopp gjennomført valg i Norge, men de egentlige valgene i mange viktige saker – her dreier det seg om frihet eller ufrihet – foregår hver dag for alle. Og vi velger sjøl hvilke systemer vi går for, de som utnytter mennesker eller de som er rettferdige. Hvilke varer velger vi? Hvor er varene produsert? Er det barnearbeid? Det er i hverdagen vi må være bevisst.

Seansen på rådhusplassen ble avsluttet med en «deklarasjon» om slaveri, som i følge arrangøren A21 fortsatt eksisterer i det 21. århundrede.

– Det er du og jeg som avgjør om dette skal fortsette! Dette er en markering for rettferdighet og for menneskelig verdighet, avsluttet Kanestrøm, som oppfordret alle til å jobbe mot slaveri hele året, ikke bare 14.oktober, verdensdagen mot slaveri.