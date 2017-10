Mann slått med flaske i bakhodet på utested

Nyheter

Natt til lørdag ble en mann slått i bakhodet med ei flaske på et utested i Molde. Han ble fraktet til legevakt for behandling.

– Politiet har ingen mistenkte i saken, og forholdet er foreløpig ikke anmeldt, opplyser operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Tove Anita Asp.

Det var ei forholdsvis rolig natt for politiet i Molde, men tidligere på kvelden kom en patrulje over to personer i Molde sentrum som røyktet hasj. Begge erkjente forholdene, og blir anmeldt.

Ved 20.30-tiden fredag meldte politiet om ei mulig fyllekjøring i Vestnes. En mann i 30-åra kjørte over ei rundkjøring og reiv med seg et skilt i Tresfjord. Han ble tatt blodprøve av. Ingen ble skadd i trafikkuhellet.