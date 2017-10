Fræna-menn ble europamestere i benkpress

Nyheter

Da EM i benkpress gikk av stabelen på La Manga i Spania denne uka, var Norge representert av hele tre løftere fra Fræna Atletklubb. Kristian Lorentzen, Ralf Male og Kjell Furesund. Svein Magne Malmedal stilte som lagleder for veteranlaget.

Ralf Male og Kristian Lorentzen løftet på torsdag. Male møtte samme konkurrenter som i VM tidligere i år, og var virkelig klar for omkamp mot løftere fra Tyskland, Slovakia og Russland. Male var ranket som nummer tre i påmeldingen. Han åpnet med 290 kilo, men ble underkjent på første løftet. På forsøk nummer to, fikk han godkjent. Før siste runde ledet han i sin klasse, men fikk alle konkurrentene forsøkte å gå forbi han under siste løft.

Tyskeren bommet på 292,5 kilo, men det gjorde ikke konkurrenten fra Slovakia. Han tok ledelsen før siste og avgjørende løft. Male valgte å øke med 2,5 kilo, og dermed slå Slovaken på kroppsvekt. Det gikk, og Male kunne juble for gullmedalje i sin vektklasse og fem kilo personlig rekord.

Kristian Lorentzen løftet samtidig som Ralf, men i en annen klasse. Han var ranket som nummer fire, men det skulle vise seg å være en bra dag for Lorentzen. HAn startet på 225 kilo i sitt første forsøk, men også han fikk løftet underkjent. I sitt siste forsøk gikk han for 230 kilo, noe som ble hans beste løft for dagen. Det ble godkjent, og holdt til bronse i klasse -105 junior.

Fredag løftet Kjell Furesund i klasse eldre veteran +120. Han var ranket som nummer to. Han startet kontrollert med 277,5 kilo, før han gikk for 287,5 i sitt andre forsøk. I siste forsøk løftet han 295 kilo. Furesund fikk alle tre løft godkjent, noe som la press på hans hardeste konkurrent som hadde bommet på sine to første forsøk. Han hadde heller ikke sjans i siste forsøk, og Furesund ble europamester i klassen +120 for eldre veteran.