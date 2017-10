Vipps – og så lå den nede igjen

Nyheter

Pengeoverføringstjenesten Vipps er nok en gang nede. Ifølge DNB jobbes det for fullt med å få tjenesten i gang, men den har vært ute av funksjon i flere timer.

DNB bekrefter overfor VG at tjenesten har vært nede siden klokken 4.45 natt til torsdag.

Pressevakt Kristin Iversen i DNB sier til avisen at de jobber for å få feilen rettet, og håper å kunne være i gang igjen om kort tid.

– Vi har en god idé om hva som kan være galt, men kan ikke gå ut med det ennå, sier hun.

På DNBs Facebook-side står det at «Det jobbes for fullt for å komme opp igjen så raskt som mulig. Vi håper ikke dette har skapt problemer på morgenkvisten».

Det har vært problemer med nedetid på Vipps flere ganger denne høsten.