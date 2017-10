Nyheter

Operasjonsleder for politiet i Møre og Romsdal melder at de holdt fartskontroll i 80-sona på E39 over Fursetfjellet torsdag ettermiddag.

Totalt 24 personer fikk forenklet forelegg for å ha trykket for hardt på gassen. Høyeste hastighet ble målt til 113 kilometer i timen.