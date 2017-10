VG: Regjeringen gir 700 millioner i skattelette til aksjeeiere

Nyheter

Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved denne endringen i formuesskatten til 700 millioner kroner. Det går fram av forslaget til statsbudsjett for neste år. Det spesielle grepet er en del av det tverrpolitiske skatteforliket som ble inngått av partiene på Stortinget, med unntak av SV, i fjor.

Rabatten på 20 prosent for aksjer og eiendeler i bedrifter er etter det avisen erfarer den eneste endringen som gjøres i formuesbeskatningen i budsjettforslaget.

Grepet kom inn i forliket på Arbeiderpartiets initiativ. Etter skatteforliket i 2016 skrev daværende finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen i en pressemelding at Ap kjempet gjennom redusert verdifastsettelse «for at det skulle bli like lønnsomt skattemessig å investere i en maskinpark som i en leilighet nummer tre eller fire. Det retter opp en skjevhet i formuesskatten, og det har vi nå fått enighet om».