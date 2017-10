Svartkledt marsj i Molde lørdag

Nyheter

18 norske byer, blant dem Molde, skal lørdag markere motstand mot menneskehandel og moderne slaveri ved å arrangere «Walk For Freedom».

– Markeringen er en anledning til å bidra praktisk med å øke bevissthet rundt et vanskelig og viktig tema, sier Elin Kanestrøm, som er ansvarlig for gjennomføringen i Molde.

– Årets viktigste tur

– Denne dagen går vi på vegne av de menneskene som fortsatt utnyttes som slaver. Vi håper mange fra Molde har mulighet til å bli med på årets viktigste gåtur, sier Kanestrøm.

– I fjor høst gjorde vi dette for første gang i Molde, nå gjentar vi markeringen og håper at enda flere blir med, sier Kanestrøm til Rbnett. I fjor stilte om lag 100 personer opp til markering, Kanestrøm håper på enda flere nå.

– Vi har jobbet mye med å spre dette på sosiale medier for å mønstre flest mulig. Vi ser at stadig flere bryr seg, verden rundt, og har trua på at det vil resultere i at mange opp også i Molde lørdag, sier hun.

Markeringen foregår ved at folk møter opp ved Aker Stadion, og går i en lang rekke i et stille opptog til rådhusplassen. Der blir det appell og informasjon.

Svart

Kanestrøm oppfordrer deltakere om å stille svartkledd, de kan også kjøpe aksjonens svarte-T-skjorte og slik støtte arbeidet mot menneskehandel.

– Målet er å skape oppmerksomhet rundt dette problemet, og bevisstgjøre folk om at dette problemet finnes overalt. Også lokalt er det eksempel på at folk lider under utnyttende arbeidsforhold, seier Kanestrøm.

Sjøl hadde hun hørt om dette over tid, og ble inspirert til å engasjere seg.

– Vi som lever i overflod og har det så utrolig bra, må hjelpe til. Min motivasjon er å få flest mulig med, for å få blest om problemet, og for å kunne hjelpe til med innsamling av midler, sier Kanestrøm.

60 millioner deltar

I en pressemelding fra A21, som er overordnet arrangør, går det fram at A21 i overkant av 60 millioner mennesker verden over med markeringen. Det er nå fjerde år at markeringen blir gjennomført.

– I 2016 rapportere Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel om 262 mulige ofre i Norge. Lørdag 14. oktober vil mennesker fra hele verden stå opp mot vår tids slaveri gjennom en stille markering. Dette skjer også i Norge, heter det i pressemeldingen.

– For å kunne bekjempe menneskehandel i Norge er vi helt avhengige av økt bevissthet om hvor omfattende dette problemet faktisk er, sier Hanne Kristin Mythe, Daglig leder i organisasjonen A21 Norge.

Ifølge organisasjonen ILO utnyttes over 40 millioner mennesker som slaver hver dag, og betegnes som noen av de største utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor. Dette skjer også i Norge.

– Menneskehandel er komplekst, men eksisterer i Norge på grunn av stor etterspørsel etter varer og tjenester som gjøres tilgjengelig av ofre for menneskehandel, sier Hanne Kristin Mythe, Daglig leder i A21 Norge.

Går for frihet

Den 14. oktober vil mennesker i 50 land stå opp for rettferdighet gjennom arrangementet Walk For Freedom. Markeringen er et samarbeidsprosjekt, som ledes av A21, en global anti-trafficking organisasjon som arbeider for å avskaffe slaveri gjennom å redde ut ofre og rehabilitere de overlevende, samt gjennom forebyggende arbeid.

A21 har hatt kontor i Norge siden 2015, hvor de primært jobber med å øke bevisstheten om menneskehandel, gjennom undervisning og utvikling av informasjonsmateriell. Årets markering vil finne sted i 18 norske byer.

– Vi tror begynnelsen på enhver endring i samfunnet er bevisstgjøring. Det er først når mennesker er blitt bevisstgjort at handling kan finne sted. Det er nettopp dette vi ønsker å oppnå med arrangementet lørdag, sier Mythe. i pressemeldingen.